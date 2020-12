Spotkanie Viktora Orbána i premiera Mateusza Morawieckiego. Fot. www.twitter.com/premierrp

Dyskusje trwają cały czas, ale od pewnych kwestii nie odstąpimy - powiedział o zbliżającym się szczycie unijnym w sprawie budżetu premier Mateusz Morawiecki.

O trwające negocjacje szef rządu pytany był w czasie konferencji prasowej w Warszawie. Premier podkreślił, że stanowisko Polski i Węgier w sprawie propozycji powiązania wypłaty środków unijnych z kwestią praworządności pozostaje niezmienione.



Jeszcze we wtorek dojdzie w Warszawie do spotkanie premierów Polski i Węgier - Mateusza Morawieckiego i Viktora Orbana - tę informację nieoficjalnie potwierdziło Polskie Radio. Jak dowiedziało się Polskie Radio, szef węgierskiego rządu wyląduje w Warszawie około godziny 17:00.



W tym tygodniu odbędzie się kolejny szczyt unijny w sprawie budżetu. Polska i Węgry to dwa kraje, które sprzeciwiły się wstępnemu projektowi budżetowemu, ze względu na propozycję powiązania wypłaty środków unijnych z kwestią praworządności.



Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył dziś na konferencji prasowej, że Polska i Węgry pozostają przy deklaracji, którą podpisały kilka dni temu - mowa w niej m.in., że oba kraje nie zgodzą się na wpisanie do budżetu mechanizmu praworządności. Szef polskiego rządu dodał, że trwają w tej sprawie rozmowy z prezydencją niemiecką, ale niewykluczone jest, że przed nami kolejne miesiące negocjacji i kolejne szczyty unijne w tej sprawie.