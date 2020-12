Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szpital tymczasowy w Netto Arenie w Szczecinie jest gotowy - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Na razie nie ma jednak potrzeby, aby kierować do niego pacjentów.



- To opcja awaryjna - wyjaśnił wojewoda. - Gdyby epidemia rozwijała się w sposób podobny do tego, jak to miało miejsce w listopadzie, to wtedy ten szpital będzie buforem bezpieczeństwa. I wtedy będziemy mogli skorzystać z tego szpitala. W sferze ogólnej, infrastrukturalnej szpital w Netto Arenie jest gotowy.



Szpital tymczasowy powstał także w budynku M placówki na Pomorzanach. Łącznie w tych dwóch miejscach będzie 350 tak zwanych łóżek covidowych.