W Warszawie doszło do spotkania premierów Polski i Węgier. Rzecznik rządu Piotr Mueller powiedział, że stanowisko obu krajów w sprawie unijnego budżetu zbiera coraz więcej poparcia w Unii Europejskiej.

Piotr Mueller dodał, że cały czas toczą się negocjacje z pozostałymi członkami UE, a Polska i Węgry przedstawiły swoje propozycje. - Propozycje pojawiały się ze strony Polski i Węgier. Od jakiegoś czasu toczą się rozmowy w ramach Unii Europejskiej. W tym półroczu prezydencję sprawują Niemcy, natomiast siłą rzeczy nie chciałbym ujawniać kuluarów tych rozmów. Najważniejsze będą ich rezultaty, ale mogę potwierdzić, że co najmniej od kilku dni odbywają się rozmowy o charakterze roboczym, które szukają kompromisu, który godziłby te stanowiska - powiedział Mueller.



Rzecznik rządu powiedział po spotkaniu premierów Polski i Węgier, że oba kraje podtrzymują swoje stanowisko dotyczące konieczności rozdzielenia oceny praworządności od budżetu Unii Europejskiej.



Piotr Mueller dodał, że jest szansa, by na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej doszło do porozumienia. W czwartek i piątek unijni przywódcy powrócą do negocjacji ram finansowych Unii podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Polska i Węgry zapowiedziały weto, jeśli realizacja budżetu UE będzie powiązana z przestrzeganiem praworządności.