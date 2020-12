RSnW: Jeszcze Boże Narodzenie, czy już coś innego?

Święta Bożego Narodzenia już wiele lat temu stały się komercyjne. Teraz są dodatkowo tłem sporów politycznych i światopoglądowych.

To niebezpieczna tendencja - mówił w "Radiu Szczecin na Wieczór" profesor Tomasz Szlendak, socjolog Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.- Święta, to jest taki moment w roku, gdy - niezależnie od tego, czy jesteśmy religijni czy nie - powinien jednoczyć. Zastanawiam się, czy święta są momentem, w którym dowolna strona sceny politycznej powinna przypinać swoje idee. Raczej nie. Do czegoś innego w życiu społecznym święta służą - powiedział.Coraz częściej święta tracą też swój religijny charakter. Obchodzą je osoby niewierzące, dla których są one po prostu atrakcyjne. Co je przyciąga?- Perspektywa ogólnego "urodzinnienia" świąt, nadania przesunięcia znaczeń w stronę raczej rodzinnego, a nie religijnego ich charakteru - tłumaczył doktor Radosław Tyrała z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.Święta tracą swoją religijną warstwę nie tylko w Polsce. W Wielkiej Brytanii coraz częściej w oficjalnych sytuacjach nie używa się już sformułowania Merry Christmas, ale neutralnego pozdrowienia Seasons Greetings.