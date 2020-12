Stargard zachęca do odbierania Karty Mieszkańca

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Do tej pory zrobiło to już 10 tysięcy osób. Posiadacze tego dokumentu taniej kupują sieciówki, mają pierwszeństwo podczas zapisywania dzieci do miejskich przedszkoli czy żłobka, a także dopłaty do czesnego, jeśli rodzice poślą dziecko do prywatnej placówki.

Żeby odebrać kartę wystarczy w Ratuszu Staromiejskim pokazać PIT za poprzedni rok rozliczeniowy. SKM-skę otrzymają wszyscy, którzy w deklaracji w rubryce "miejsce zamieszkania" wpisali Stargard. Kartę można otrzymać w formie plastikowej lub elektronicznej - na telefon.