Wychowankowie Domu Dziecka w Policach dostali mieszkanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Czterech wychowanków Domu Dziecka w Policach z szansą na usamodzielnienie. Od kilku dni, dzięki wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, mogą uczyć się życia w zupełnie nowym mieszkaniu wspomagająco-treningowym w Tanowie.

Sami piorą, myją podłogi, odkurzają i robią tu własne posiłki - mówi Fani Sochanowska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Dodaje, że przygotowanie mieszkania w Tanowie, to koszt ponad 200 tysięcy złotych.



- To jest mieszkanie dla wychowanków tak zwanej pieczy zastępczej, czyli młodzieży już pełnoletniej, która opuszcza placówkę opiekuńczo-wychowawczą. To mieszkanie chcemy traktować, jako taki pierwszy etap wejścia w dorosłość. Tutaj jest to pobyt całkowicie bezpłatny, a po drugie jest możliwość częściowej refundacji kosztów wyżywienia - tłumaczy Sochanowska.



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach posiada jeszcze dwa inne mieszkania dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Jedno zlokalizowane jest w Policach i działa od 2004 roku, a drugie w Tanowie i funkcjonuje od roku 2012.