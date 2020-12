Uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Pięć lat w więzieniu może spędzić szczecinianin, którego zatrzymała drogówka z Polic. Mężczyzna próbował uciec przed patrolem. Uwagę funkcjonariuszy zwróciło to, że jego auto było wyraźnie uszkodzone.

37-latka udało się zmusić do zjechania na pobocze po krótkim pościgu. Jak się okazało nie miał prawa jazdy, a jego samochód - ubezpieczenia i przeglądu. Do tego zatrzymany przyznał, że tego dnia pił alkohol i do końca nie jest pewien, czy nie jest pijany.



Jak się okazało (nieco niespodziewanie) - był trzeźwy. Ale i tak stanie przed sądem.