Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To już druga edycja tej akcji. Studenci mogli oddawać krew w mobilnym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Wspólnie zorganizowaliśmy tę akcję, aby wspomóc i przyłączyć się do trochę szerszej inicjatywy, którą współorganizują wszystkie uczelnie wyższe w Szczecinie - mówi Daniel Stanek, przedstawiciel Koła Ligii Morskiej i Rzecznej przy Akademii Morskiej.



- Z rana było oczywiście mniej, bo wszyscy chcą się wyspać, natomiast teraz obłożenie jest bardzo duże i zainteresowani nadal czekają w kolejce, bo chcą oddać krew. Cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie, bo to tylko pokazuje jak solidarni, my jako studenci potrafimy być, w takich trudnych sytuacjach i w tak ciężkiej chwili, jaką jest epidemia koronawirusa - tłumaczy Stanek.



Organizatorzy zapewnili, że tego typu akcji będzie w przyszłości więcej.