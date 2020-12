Wielkie żaglowce znowu przypłyną do Szczecina

Fryderyk Chopin. Fot. Finał The Tall Ships’ Races Szczecin

Miasto zaprasza na kolejną edycję finału "The Tall Ships Races" przy Wałach Chrobrego i na Łasztowni. Start - 31 lipca, koniec - 3 sierpnia.

W środę na konferencji prasowej urzędnicy podali pierwsze szczegóły planowanej imprezy.



Budżet ten sam, co w 2017 roku - czyli około 20 milionów złotych - ale formuła wydarzeń inna - mówił zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska. Wyjaśniał, że w czasie pandemii chcą uniknąć tłumów na koncercie gwiazdy. Za to będą mniejsze sceny na których zaprezentują się lokalni artyści, którzy potrzebują wsparcia w czasie, gdy nie mogą występować.



- Chcemy, aby tym wydarzeniem żyło całe miast, nie tylko okolice Wałów Chrobrego i Łasztowni. Chcemy wejść z wydarzeniami w głąb miasta - zapowiadał Soska.



Jerzy Raducha z Centrum Żeglarskiego podkreślał, że czas na zgłoszenia się największych żaglowców minie wiosną - teraz pewne jest kilka dużych jednostek



- Potwierdziła udział, to jest francuska Marynarka Wojenna. Odwiedzą nas takie jednostki jak: Fryderyk Chopin czy Pogoria - mówił Raducha.



Organizatorzy zapewniają, że dla turystów przygotują odpowiednie pomoce i wskazówki, żeby mogli uczestniczyć w wydarzeniach w całym Szczecinie. Jak usłyszeliśmy, brane są też pod uwagę różne scenariusze związane z sytuacją pandemiczną w kraju i na świecie.