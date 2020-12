Fot. pixabay.com / Wokandapix (CC0 domena publiczna)

17 tysięcy butelek wina - bez opłaconej akcyzy - zatrzymała zachodniopomorska skarbówka.

Funkcjonariusze znaleźli alkohol, podczas kontroli ciężarówki, w pobliżu przejścia granicznego w Kołbaskowie.



Jak się okazało na butelkach nie było znaku polskiej akcyzy, do tego kierowca nie miał dokumentów potrzebnych do przewozu tego rodzaju towaru.



Wartość rynkowa wina, to około 100 tysięcy złotych. Akcyza wyniosłaby blisko 15 tysięcy. Butelki trafiły do magazynu - będą dowodem w sprawie.