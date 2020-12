Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Netto prawdopodobnie nie zniknie z nazwy największej areny sportowej w Szczecinie.

Duński koncern jest otwarty na dalszą współpracę z miastem i wiele wskazuje na to - jak informują urzędnicy - że wciąż będzie sponsorem tytularnym hali przy ulicy Szafera.



Umowa z miastem wygasa wraz z końcem 2020 roku. W tym czasie na jej mocy do miejskiej kasy wpłynął 1.845 tysięcy złotych, do tego właściciel sieci dyskontów zobowiązał się do wykonania usług reklamowych na rzecz Szczecina o wartości 160 tysięcy.



Przypomnijmy, że w hali - od jakiegoś czasu - nie odbywają się żadne wydarzenia sportowe - powstaje tam tymczasowy szpital z powodu epidemii. Netto sponsorem hali jest od 2018 roku.