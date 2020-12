Szczyt w Brukseli rozwiąże problemy unijne?

Kanclerz przedstawiła w środę w Bundestagu tematy, jakie będą omawiane podczas czwartkowego szczytu w Brukseli.

Oprócz brytyjskiego "Brexitu", ochrony klimatu i polityki walki z pandemią, najważniejszym tematem będzie unijny budżet i fundusz pomocowy.Niemieckie media przewidują, że podczas czwartkowego szczytu w Brukseli nie uda się załatwić do końca żadnej sprawy. Potwierdziła to częściowo w Bundestagu Angela Merkel.Merkel przyznała, że nie może zapewnić, iż dojdzie do porozumienia w jakiejkolwiek z omawianych podczas szczytu spraw. Ważnym tematem będzie budżet i fundusz odbudowy."Musimy zająć się unijnymi finansami i funduszem odbudowy. Wszystko musi zostać prawnie zapisane. Polska i Węgry nie zgadzają się na to w obecnej formie. Musimy znaleźć rozwiązanie aby tę blokadę zlikwidować, oczywiście z utrzymaniem mechanizmu praworządności. Niestety nie mogę odpowiedzieć, czy to się uda" – powiedziała kanclerz Merkel zapewniając, że Niemcy intensywnie współpracują z innymi krajami i z Komisją Europejską, aby znaleźć dobre rozwiązanie.