Pobili i okradli przechodnia. Grozi im do 12 lat więzienia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Skopali do nieprzytomności przechodnia, bo nie chciał im dać pieniędzy - dwaj przestępcy z Niebuszewa Szczecina odpowiedzą za to przed sądem. Grozi im do 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w maju. Pokrzywdzony ze swoją partnerką spacerowali w okolicy skweru im. płk. Ryszarda Kuklińskiego w Szczecinie. W pewnym momencie podeszli do nich podejrzani i zażądali pieniędzy. Gdy ten odmówił, napastnicy rzucili się na niego. Bili go tak dotkliwie, że stracił przytomność. Wtedy ukradli mu telefon i portfel oraz dokumenty.



Policjanci ustalili i zatrzymali sprawców - 53 i 29-latek trafili do aresztu tymczasowego. Jeden z nich był wcześniej karany. Teraz grozi im od 2 do 12 lat więzienia.