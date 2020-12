Bez taryfy ulgowej. Coraz więcej kobiet w wojsku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. 14. ZACHODNIOPOMORSKA BRYGADA OT Fot. 14. ZACHODNIOPOMORSKA BRYGADA OT Fot. 14. ZACHODNIOPOMORSKA BRYGADA OT Fot. 14. ZACHODNIOPOMORSKA BRYGADA OT Fot. 14. ZACHODNIOPOMORSKA BRYGADA OT Fot. 4. ZACHODNIOPOMORSKA BRYGADA OT Fot. 14. ZACHODNIOPOMORSKA BRYGADA OT Fot. 14. ZACHODNIOPOMORSKA BRYGADA OT Fot. 14. ZACHODNIOPOMORSKA BRYGADA OT

Kobiety w wojsku to już nie rzadkość - mówią panie, które wstąpiły do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Kobiety biorą czynny udział w pracy zachodniopomorskich terytorialsów.

Strzelają, prowadzą patrole a nawet są kierowcami ciężarówek. Mają umiejętności, których brakuje w wyłącznie męskich jednostkach - mówią dowodzący.



Szeregowa Katarzyna Chałaczkiewicz mówi, że w służbie poznała grupę pań w różnym wieku. - Jesteśmy traktowani w wojsku na równi z mężczyznami. Nie mamy taryfy ulgowej. Myślę, że rzeczy, które przychodzą nam w sposób naturalny, to kontakty interpersonalne. Działanie w społeczności lokalnej, również w warunkach, kiedy występujemy jako żołnierz, przychodzą nam z łatwością - powiedziała Chałaczkiewicz.



- Wykorzystujemy ich talenty - dodaje podpułkownik Mirosław Radwan, zastępca dowódcy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - W zależności od specjalności, gdzie dana kobieta ma swoje wykształcenie, zainteresowania, staramy się też kształtować te kobiety na poszczególnych stanowiskach służbowych. Wojska Obrony Terytorialnej charakteryzują się tym, że są to sekcje lekkiej piechoty. To 12 żołnierzy, czyli w tych sekcjach są też kobiety na różnych stanowiskach.



W naszym regionie, w Wojskach Obrony Terytorialnej służy prawie 500 żołnierzy. 20 procent z nich stanowią kobiety.