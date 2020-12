Tak chcą pomóc lokalnym przedsiębiorcom w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Tania reklama w miejskich autobusach - właśnie w ten sposób władze Kołobrzegu będą wspierać lokalne firmy. Takie rozwiązanie zaproponowała miejscowa radna, Renata Brączyk.

Jak mówi, pomysł na taką formę pomocy pojawił się właśnie podczas jazdy autobusem.



- Korzystam z komunikacji miejskiej. Widziałam, że można by było właśnie w autobusach miejskich wykorzystać te miejsca na szybach, na drzwiach, na przystankach autobusowych - powiedziała Renata Brączyk.



Według radnej, lokalne firmy powinny mieć możliwość reklamy za symboliczną złotówkę dziennie. Propozycja spotkała się z akceptacją władz miasta.



Prezes Komunikacji Miejskiej Michał Jaczyński mówi, że szczegóły akcji i zakres pomocy jest obecnie opracowywany, a przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać się do spółki już w przyszłym tygodniu.



- Od tego, jak duża liczba podmiotów zgłosi się do nas, będzie uzależniona liczba plakatów w autobusach i cała organizacja przedsięwzięcia - tłumaczy Jaczyński.



Obecnie wiadomo, że w ramach akcji przedsiębiorcy będą mogli umieszczać w autobusach plakaty w formacie A3 za symboliczną złotówkę. W normalnych okolicznościach dzień takiej reklamy kosztuje 3,5 zł. Pierwsze plakaty powinny znaleźć się w autobusach jeszcze przed świętami.