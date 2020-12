"Maseczkowe kontrole" w mieście. Sprawdziliśmy, co na to mieszkańcy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 400 interwencji oraz 50 pouczeń i mandatów - to bilans tylko grudniowych "maseczkowych kontroli" strażników miejskich w Szczecinie.

Teraz najczęściej patrole spotkamy w galeriach handlowych, tu mundurowi - zgodnie z nowym prawem - sprawdzają czy klienci zakrywają usta i nos. Tak jest np. w Galaxy.



- Straż Miejska Szczecin. Proszę założyć maseczkę na usta i nos - mówią strażnicy miejscy, w trakcie kontroli.



- Ja nie noszę maseczki. Nie ma takiego obowiązku. - Jeżeli ma to nas chronić przed zakażeniem, to niech nam zwracają uwagę. Czasami się zdarzy, że maseczka, gdzieś się omsknie, a my nie zauważymy - opowiadają szczecinianie.



- Od 1 grudnia w myśl znowelizowanej ustawy tzw. covidowej jest podstawa prawna do kontrolowania, jak mieszkańcy Szczecina realizują obowiązek zasłaniania nosa i ust. Mówię o artykule 116 kodeksu wykroczeń, który służy za podstawę, w przypadku kiedy nakładany jest mandat karny, który w tej chwili może wynieść nawet 1000 zł - informuje Joanna Wojtach, Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej Szczecin.



Najwyższy mandat to tysiąc złotych. Kontrole potrwają do odwołania.