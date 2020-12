Prokuratura wycofała oskarżenia wobec zbrodniarza wojennego

Żydzi w wagonie towarowym w drodze do obozu zagłady. źródło: wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_zag%C5%82ady_w_Treblince.

W czwartek niemiecki wymiar sprawiedliwości zamknął śledztwo przeciwko Friedrichowi Karlowi Berger, który był strażnikiem w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Meppen w Dolnej Saksonii (podobóz hamburskiego KZ Neuengamme).

Prokurator krajowy w Celle w Dolnej Saksonii umorzył śledztwo uznając, że nie ma wystarczających dowodów jego winy.



W związku z czwartkową decyzją niemieckiego wymiaru sprawiedliwości - 95-letni mężczyzna, mieszkający od 1959 roku w USA nie zostanie deportowany do Niemiec.



Wyrok jest podobny do wszystkich wyroków wydawanych w niemieckich sądach do 2011 roku. Wtedy sądy uniewinniały byłych strażników, lub pracowników obozów koncentracyjnych, ponieważ nie mogły im udowodnić indywidualnej winy.



Przełomem było skazanie w 2011 roku Johna Demjaniuka - strażnika w obozie Sobibór. Uznano go za winnego udziału w zamordowaniu ponad 28 tysięcy Żydów i skazano na pięć lat więzienia, mimo braku bezpośrednich dowodów jego winy. Lecz tym razem prokurator nie skorzystał z tej możliwości.