Zdobyć K2 zimą? Ruszyły zapisy do niecodziennego biegowego projektu [ZDJĘCIA]

Do pokonania jest 312 km. Jeśli uda ci się osiągnąć ten cel do 20 marca, wówczas zdobędziesz K2 zimą i zostaniesz Lodowym Wojownikiem. Równo w piątkowe południe ruszyły zapisy na wyjątkowe biegowe wyzwanie.

Jak podkreśla Marcin Paprocki ze Stowarzyszenia K2 Partners, "Biegowa Ekspedycja na K2" to projekt, który może być zabawą i rywalizacją w jednym.- Projekt, który ma pomóc tym wszystkim, którzy szukają motywacji na bieganie w okresie jesienno-zimowym, czy nawet wiosennym i później letnim. Do tego, żeby oprócz tych treningów, coś się w ramach tego zadziało. Czyli na bazie codziennego wychodzenia z domu na trening, można wziąć udział w super przygodzie - mówi Paprocki.Ambasadorem projektu jest szczeciński himalaista Waldemar Kowalewski, zdobywca K2 latem, który tej zimy podejmie próbę wejścia na szczyt - dodaje Marcin Paprocki.- Tak się złożyło, że Waldemar Kowalewski, który jedzie właśnie na prawdziwą w tym tle wyprawę i to jest dla nas bardzo fajna rzecz, autoryzował ten scenariusz. Zakłada on prawdziwe odległości, temperatury, mówi o prawdziwych rzeczach, które trzeba zrobić. Jest to naprawdę oparte na prawdziwych i rzetelnych informacjach i danych - mówi Paprocki.Radio Szczecin jest partnerem medialnym projektu, a wszystkie informacje można znaleźć na stronie biegowaekspedycja.pl