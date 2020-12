Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)

Rusza akcja dla osób potrzebujących, którymi zajmuje się Polski Czerwony Krzyż.

Przez cały weekend, od piątku do niedzieli, w sklepach Stokrotka w Szczecinie, Stargardzie i Koszalinie, odbędą się zbiórki.



W specjalnych koszach będzie można zostawiać żywność. Z darów zostaną przygotowane paczki dla 160 osób. Trafią one do potrzebujących jeszcze przez świętami. W tym roku wigilia dla samotnych i bezdomnych w Szczecinie organizowana przez Polski Czerwony Krzyż - nie odbędzie się. Powodem jest pandemia koronawirusa.