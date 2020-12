Elektroniczne głosowanie w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim to nic trudnego.

Spróbują do tego przekonać pracownicy specjalnej infolinii uruchomionej przez miasto, którzy wyjaśnią, jak oddać głos w sieci. Od piątku do 20 grudnia każdy może zadzwonić pod numer 881 244 004 i zasięgnąć porady eksperta.



Godziny działania infolinii:

od piątku do poniedziałku: 15:00-17:00 (11, 12, 13, 14, 18, 19 i 20 grudnia)

od wtorku do czwartku: 10:00-12:00 (15, 16 i 17 grudnia)