Zmiany na Wyszyńskiego od soboty

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Przebudowa układu torowisk tramwajowych na dole ulicy Wyszyńskiego w Szczecinie wkracza w kolejny etap realizacji inwestycji.

Od soboty będzie obowiązywała tam zmiana w organizacji ruchu. Mogą się jej spodziewać kierowcy, ale też pasażerowie komunikacji miejskiej.



- Zmiany zaczną obowiązywać już od sobotniego poranka - powiedziała rzecznik Spółki Tramwaje Szczecińskie Hanna Pieczyńska. - Pasażerowie komunikacji miejskiej mogą odetchnąć z ulgą, bo dla nich rozwiązania są docelowe. W najbliższą sobotę wraca linia "6" na swoją stałą trasę, zgodnie z nowym rozkładem jazdy, ale bez zmian częstotliwości, która była do tej pory.



Zlikwidowana zostanie autobusowa komunikacja zastępcza, czyli linia 806, a co zmieni się dla zmotoryzowanych?



- Nadal niedostępny będzie jeden z pasów ruchu w kierunku Bramy Portowej, natomiast udostępnione będzie tzw. ucho Sternickiego, w związku z tym łatwo będzie skręcić w lewo z Mostu Długiego - zapowiada Pieczyńska.



Wszystkie prace z wiązane z inwestycją, która jest realizowana kosztem niemal 45 milionów złotych potrwają do końca stycznia przyszłego roku.