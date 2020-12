Żołnierze gotowi do wylotu na misję [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: 12BZ, Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ćwiczenia przed wylotem na misję zakończone. Polscy i węgierscy żołnierze są gotowi do wylotu do Libanu.

To w ramach misji pokojowej ONZ. Do tej pory mundurowi intensywnie ćwiczyli wspólne patrole, strzelanie oraz komunikację podczas wojskowych działań. W ostatnich dniach przechodzili tzw. "certyfikację", czyli ostateczny test, który dał odpowiedź na to, czy są gotowi do opuszczenia kraju.



- Ćwiczenia były kompleksowe - tłumaczy starszy szeregowy Damian Górski z 12. Brygady Zmechanizowanej. - Nigdy nie wiadomo co cię spotka na polu walki. Scenariusze są różne, rozmaite, są kontakty z przeciwnikiem, są ranni. Trzeba mieć opanowanie, a zimna krew do tego jest, jak najbardziej wymagana.



- Teraz przyszedł czas na ocenę ćwiczeń oraz ostatnie chwile z rodziną - dodaje rzecznik prasowy "Błękitnej" Brygady kapitan Błażej Łukaszewski. - Przed żołnierzami teraz jest krótki okres względnego wypoczynku, pozałatwiania spraw rodzinnych. Czas na wzięcie zaległych urlopów, dni wolnych, tak aby pozałatwiać sprawy rodzinne i troszeczkę odpocząć od tego bardzo intensywnego czasu przygotowań.



Ponad 200 żołnierzy ze Szczecina i regionu opuści kraj pod koniec stycznia. Wówczas w ramach III kontyngentu wojskowego polecą do Libanu. Ich zadaniem będzie utrzymywanie pokoju na pograniczu libańsko-izraelskim.