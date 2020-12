Znamy plan obchodów rocznicy Grudnia '70 w Szczecinie

Zdjęcie z albumu "Zbuntowane miasto, szczeciński Grudzień 70 - Styczeń 71". Źródło: ipn.gov.pl

Mszą świętą - 17 grudnia - w kościele świętego Stanisława Kostki rozpoczną się tegoroczne obchody 50. rocznicy wydarzeń grudniowych z 1970 roku w Szczecinie.

We mszy ze względu na epidemię weźmie udział tylko 50 osób.



Pół wieku temu, komunistyczne władze zdecydowały o strzelaniu do robotników protestujących przeciwko podwyżkom cen żywności. Zginęło wtedy w naszym mieście 16 osób.



W samo południe przy głównej bramie Stoczni Szczecińskiej zostaną złożone kwiaty pod tablicami upamiętniającymi ofiary.



W ceremonii weźmie udział arcybiskup, wojewoda, przewodniczący Solidarności i przedstawiciele Stowarzyszenia Grudzień 70. - Styczeń 71.



- Centrum Dialogu Przełomy 17 grudnia pokaże wystawę poświęconą masakrze, jaka miała miejsce w Szczecinie 50 lat temu - mówi Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, twórca wystawy. - Pokażę przebieg rewolty w Szczecinie, oczywiście jest też tło Trójmiejskie, bo wiadomo rewolta wybuchła w Gdańsku. Straszny "Czarny czwartek" to Gdynia.



W szczecińskim oddziale Telewizji Polskiej powstał film dokumentalny "Grudzień nasz i wasz", autorką dokumentu jest Joanna Pieciukiewicz.



- Rzeczywiście trudno jest opowiadać o historii, która się toczyła we własnym mieście , bo to może spotkać się z takim zarzutem: "my już wszystko wiemy, to się powtarza" - opowiada Pieciukiewicz.



Dodajmy, że mimo wielu prób nie udało się skazać winnych masakry robotników na wybrzeżu. 50 lat temu w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie oraz Elblągu zginęło 45 osób.



Protesty pacyfikowało 27 tysięcy żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.