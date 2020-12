Prezenty również w Węgorzynie [ZDJĘCIA]

Ludzie starsi i samotni nie zostaną bez pomocy na święta - zapewnia burmistrz Monika Kuźmińska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ludzie starsi i samotni nie zostaną bez pomocy na święta.

Tak będzie też w Węgorzynie - zapewnia burmistrz Monika Kuźmińska.



- Mamy stan epidemii, nie możemy zorganizować - jak co roku - uroczystości, nie możemy zaprosić na wspólną Wigilię Gminną ani też na Zabawę Mikołajkową. Dlatego postanowiliśmy, że będziemy indywidualnie docierać do osób, z którymi każdego roku się spotykaliśmy - tłumaczyła.



Już teraz seniorzy z gminy otrzymali życzenia, drobne upominki i maseczki, ale to nie wszystko. Najbardziej potrzebujący otrzymają także cały zestaw potraw wigilijnych.



- Chcemy dotrzeć z produktami wigilijnymi: ryba po grecku, pierogi, śledzie, sałatka jarzynowa, ciasto... Do takiego pakietu dołączona będzie kartka z życzeniami świątecznymi, maseczka, aniołki i przede wszystkim opłatek - dodała.



Potrawy i upominki będą dostarczane 18 grudnia.