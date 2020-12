Fot. SPSK-2 i WOPR Fot. SPSK-2 i WOPR

Od kilku dni ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego pracują na oddziałach szpitala klinicznego nr 2 na Pomorzanach, gdzie hospitalizowani są pacjenci zakażeni koronawirusem.

Praca na oddziałach to pierwszy etap wdrażania ich do czynności w Szpitalu Tymczasowym w Szczecinie.



Zanim zostali wpuszczeni na oddziały, przeszli niezbędne szkolenia BHP, epidemiologiczne i zapoznali się z stanowiskami pracy.



Nie mogą wykonywać czynności medycznych, ale pomagają przy podnoszeniu i przewracaniu pacjentów, czynnościach pielęgnacyjnych i bieżących pracach na oddziałach.



Po zapoznaniu się i praktyką w pracy na oddziałach covidowych zostaną skierowani do pracy w Szpitalu Tymczasowym w Szczecinie.









