Watykan: prezentacja szopki i choinki na placu św. Piotra

Plac Świętego Piotra. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_%C5%9Awi%C4%99tego_Piotra

Na placu św. Piotra w Watykanie odbyła się ceremonia zapalenia świateł na choince i prezentacja szopki.

30-metrowy czerwony świerk jest darem gminy Kocevje w Słowenii, a szopka to dzieło artystów ceramików z Teramo w Abruzji.



Z powodu restrykcji sanitarnych w uroczystości mogło wziąć udział tylko kilkaset osób. Wydarzeniu przewodniczył Gubernator Państwa Watykańskiego kardynał Giuseppe Bertello. "W tym roku szopka jest dziełem sztuki nowoczesnej. Pokazuje, że Ewangelia może być natchnieniem dla wszystkich kultur i wszystkich rodzajów sztuki".



Szopka składa się wyłącznie z monumentalnych figur. Nawiązują one do sztuki antycznej, a także kamiennych posągów z Wysp Wielkanocnych. Dziś rano papież - przyjmując ministra spraw zagranicznych Słowenii Anże Logara i delegację z Teramo - powiedział, że choinka i szopka w czasie pandemii są szczególnym symbolem nadziei.