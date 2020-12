Sparta - teraz nic, tylko piąć się w górę tabeli! [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Boisko wraz z bieżnią ma być gotowe do użytku w kwietniu przyszłego roku. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na wiosnę Sparta Węgorzyno zagra na nowej murawie.

Teraz boisko to wielki plac budowy, a skorzystają na tym nie tylko piłkarze.



- Trwa inwestycja modernizacji naszego boiska; będzie odwodnienie i nawodnienie, będzie też nowa murawa i bieżnia poliuretanową, bo mamy bardzo zdolną młodzież! Chciałabym, żeby miała dobre warunki do trenowania - zapewnia Monika Kuźmińska, burmistrz Węgorzyna.



Na budowie widać zarys bieżni.



- Jesteśmy w trakcie osadzania obrzeży. Po wewnętrznej stronie korytko do osadzania bieżni - czterotorowej. Później będzie siana trawa - dodaje Piotr Kupras z firmy Sport-Track.



Boisko wraz z bieżnią ma być gotowe do użytku w kwietniu przyszłego roku.



Gmina na kilkuetapową inwestycję - w ramach której wyremontowana została także sala gimnastyczna w Runowie Pomorskim - otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.