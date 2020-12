Lekarze rodzinni pozytywnie o strategii szczepień

Fot. pixabay.com / fotoblend (CC0 domena publiczna)

Lekarze rodzinni pozytywnie oceniają projekt Narodowej Strategii Szczepień. Społeczne konsultacje w sprawie projektu zakończyły się w sobotę.

Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka podkreśliła, że lekarze rodzinni konsultowali projekt w ubiegłą środę.



- Podstawowa Opieka Zdrowotna od wielu lat stawia na profilaktykę, a ja podkreślam dziś jedną ważną rzecz. Tylko szczepienia są w stanie przerwać dziś liczbę zgonów, którą mamy dzień do dnia. Dziś pacjenci mało się badają. Trzeba uratować tych Polaków, których przez lata prowadziliśmy. Z ciśnieniami, cukrzycami, astmami, bo Covid ich nam dziś zabiera - powiedziała Janicka.



Narodowa Strategia Szczepień ma być przyjęta przez Radę Ministrów we wtorek. W dystrybucji szczepionek na COVID-19 zostaną wykorzystane hurtownie farmaceutyczne - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dotyczy to szczepionek firmy Pfizer, które mają wysokie wymagania dotyczące przechowywania i transportu. Niedzielski powiedział, że te szczepionki zostaną wykorzystane głównie w szpitalach. Dodał, że jego resort dostarczy odpowiedni sprzęt do tych placówek, które będą miały problemy z utrzymaniem węzła chłodniczego dla szczepionek albo nie będą mogły zapewnić odpowiednich warunków do przechowywania preparatu.



Szczepionka firmy Pfizer musi być przechowywana w bardzo niskich temperaturach.

Minister Niedzielski dodał, że w punktach szczepień, które nie będą mogły zapewnić odpowiednich warunków do przechowywania tego preparatu, zostaną wykorzystane szczepionki pozostałych firm, które nie mają tak wysokich wymagań.