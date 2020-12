Niedziela Gaudete, czyli "radujcie się, Pan jest blisko"

Dziś w Kościele Rzymskokatolickim Niedziela Gaudete, czyli niedziela radości. Przypada zawsze w trzecią niedzielę Adwentu.

O tym skąd nazwa tej niedzieli mówi ks. Stanisław Szlijan z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie.



- Nazwa od antyfony umieszczonej na początku Mszy świętej, która brzmi: "Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam - radujcie się, Pan jest blisko" - powiedział.



Ta niedziela też rozpoczyna okres bezpośredniego przygotowania do Bożego Narodzenia. I choć w Adwencie kapłan odprawia Mszę św. w ornacie koloru fioletowego, to dziś zakłada ornat różowy.



- W Niedzielę Gaudete fiolet rozjaśniony jest światłem, przypomina róż i to ma przypomnieć uczestnikom liturgii, że blisko są już święta Bożego Narodzenia, że blisko jest moment spotkania się z Jezusem Chrystusem, że już dziś jest właściwie "na wyciągnięcie ręki" zwłaszcza w sakramencie Eucharystii, a także poprzez słuchanie Słowa Bożego - dodał.



Na Adwent składają się cztery niedziele przed Bożym Narodzeniem.