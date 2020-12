Msza w intencji wieloletniej dyrektorki szczecińskich "Serduszek"

Była jedną z najważniejszych osobowości świata muzycznego w Szczecinie. Wieloletnia dyrygentka szczecińskich "Serduszek", Elżbieta Berczyńska-Kus zmarła w listopadzie, a w niedzielę w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiona zostanie msza w jej intencji.

Dyrygentka "Serduszek", Aleksandra Kołecka jest następczynią Elżbiety Berczyńskiej-Kus. Jak podkreśla, wiele nauczyła się od swojej poprzedniczki.- Otwartości na różne gatunki muzyczne; sama chętnie dziś sięgam po utwory a cappella czy klasyczne..., wrażliwości muzycznej, prawidłowej emisji głosu, pracy z młodszym pokoleniem. Ale przede wszystkim nauczyłam się chyba konsekwencji w pracy, wzajemnego szacunku, kiedy są dzieci, kiedy pracujemy, kiedy wszyscy są zaangażowani, to efekty są od razu słyszalne - zaznacza."Serduszka" w czasie epidemii nie mają prób, ale z planów nie rezygnują.- Chcielibyśmy zrealizować zaległe koncerty - od marca mieliśmy trasę koncertową poświęconą Janowi Pawłowi II w setną rocznicę urodzin. Chcielibyśmy też nagrać nową płytę koncertową, ze względu na ostatnie wydarzenia poświęconą w hołdzie pani Elżbiecie Berczyńskiej-Kus - dodała.Mam nadzieję, że uda się to zrealizować do końca roku szkolnego -Msza św. w intencji byłej dyrygentki rozpocznie się o godz. 11 w Sanktuarium NSPJ przy placu Zwycięstwa.Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Piosenki Religijnej „Serduszka” działa ponad 30 lat przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.