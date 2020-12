Rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Abp Dzięga odprawił mszę św. w katedrze [WIDEO, ZDJĘCIA]

W 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, i Dnia Ofiar Stanu Wojennego , metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga odprawił mszę świętą w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła.

Arcybiskup Andrzej Dzięga, w niedzielę "Gaudete", czyli niedzielę radości rozpoczął od pozdrowień i zaproszenia do wspólnej modlitwy.- Rozpoczął się 40. rok od wprowadzenia stanu wojennego. Bądźcie pozdrowieni weterani i kombatanci tamtego czasu, obecni tu, bo was rozpoznaję w tej Bazylice. Także środowiska patriotyczne ze znakiem biało-czerwonej. Bądźcie pozdrowieni wszyscy, którzy majestat, ale i odpowiedzialność Polski dzisiejszej niesiecie w sercu. Wszystkich was, którzy w środowisku miasta i regionu o pamięć Bożą, ewangeliczną, narodową, polską, dbacie, pozdrawiam i zapraszam do wspólnej modlitwy niedzielnej - mówił metropolita.Msza była jednym z punktów upamiętniających dzień 13 grudnia jako ten, w którym komuniści postanowili zdusić wolnościowe zapędy Polaków.