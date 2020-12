Rocznica wprowadzenia stanu wojennego. "Szczecin jest wyjątkowym miejscem" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecin jest wyjątkowym miejscem, jeżeli chodzi o obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - mówił przed bramą Stoczni Szczecińskiej wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

Dziś obchodzimy 39. rocznicę tamtych wydarzeń. 13 grudnia 1981 roku stan wojenny wprowadził gen. Wojciech Jaruzelski.- Ważne wydarzenia rozegrały się także w stoczni - mówił Subocz. - Co wiązało się przede wszystkim z represjonowaniem tych osób, które walczyły z reżimem komunistycznym. To związki zawodowe Solidarność, ale też wielu zwykłych Polaków, którzy potrafili wyjść z bezpiecznego domu i oprzeć się komunistycznej władzy. To tutaj przecież też, w Stoczni Szczecińskiej doszło do strajku, który w brutalny sposób został stłumiony.O rocznicy wprowadzenia stanu wojennego pamiętają także mieszkańcy Szczecina. Mimo reżimu sanitarnego, przyszli pod bramę Stoczni Szczecińskiej, by złożyć kwiaty i zapalić symboliczny znicz.Tak zrobiła między innymi pani Ala - Ukrainka, która w Polsce mieszka od trzech lat. - Uczymy się tu blisko w szkole na florystyce. Specjalnie robiliśmy takie łapki na ten dzień. To taka pogrzebowa florystyka - tłumaczy pani Ala.Jednym z historycznych miejsc znajdujących się na terenie stoczni jest Świetlica.To tam przebywali strajkujący w grudniu stoczniowcy, a kilka miesięcy wcześniej zostały podpisane pierwsze Porozumienia Sierpniowe.Dziś stoi zaniedbana i niszczeje.Takie miejsca musimy upamiętniać - mówi Marek Subocz. Jest to przykład niewielkich chęci dbania o naszą historię, nasze akcenty historyczne - mówi.Problem Świetlicy, która powinna być jednym z ważnych miejsc w Szczecinie nadal jest nierozwiązany - podkreśla Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.Rocznicę uczcił, także pan Bogdan, który pracował w Stoczni Szczecińskiej od 1980 roku. - To była tragedia. Miałem 19 lat i zaczęliśmy strajkować - wspomina.13 grudnia w Stoczni im. Adolfa Warskiego działacze Solidarności utworzyli Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Wieczorem został przekształcony w Regionalny Komitet Strajkowy, na którego czele stanął Mieczysław Ustasiak - wiceprzewodniczący Zarządu Regionu. Komitet ogłosił okupacyjny strajk generalny i zażądał uchylenia dekretu o stanie wojennym oraz zwolnienia internowanych działaczy.W strajku brało udział 4 tysiące osób. Został rozbity w nocy z 14 na 15 grudnia przez wojsko, milicję i ZOMO.Przywódcy strajku m.in. Andrzej Milczanowski i Mieczysław Ustasiak zostali skazani na kary więzienia.