Od środy ostry lockdown w Niemczech

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Władze federalne wspólnie z władzami landowymi wprowadzają od najbliższej środy na terenie całego kraju nowe obostrzenia.

Minimum do 10 stycznia zamknięte zostaną zakłady usługowe, zapadła decyzja o zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków. Wszystkie te placówki będą jednak prowadziły zajęcia świetlicowe. Handel detaliczny zawiesza swoją działalność z wyjątkiem sprzedaży artykułów niezbędnych do codziennego życia. Politycy obawiają się, że informacja o zamykaniu sklepów od środy wywoła panikę zakupową wśród obywateli.



Już w sobotę można było zaobserwować więcej kupujących niż zazwyczaj tego dnia. Burmistrz Hamburga zaapelował do mieszkańców, aby nie robili zakupów na zapas. Podobnie postąpiła premier Meklemburgii Pomorza Przedniego Manuela Schwesig, która dodatkowo poinformowała, że w jej landzie szkoły i przedszkola pozostaną otwarte a rodzice zdecydują, czy dzieci pójdą do szkoły.



- Od środy rodzice uczniów wszystkich klas mają możliwość zrezygnować z wysyłania uczniów do szkół i mogą zdecydować się na nauczanie swoich dzieci w systemie zdalnym z domu - powiedziała Schwesig. Premier Meklemburgii powiedziała, że zostają utrzymane ograniczenia w ruchu granicznym i w ruch turystycznym.



Do świąt kontakty osobiste ograniczone są w całym kraju do pięciu osób, najwyżej z dwóch gospodarstw domowych. W święta Bożego Narodzenia (24, 25, i 26.12) do jednego gospodarstwa domowego będą mogły przyjść jeszcze cztery osoby. Dzieci do lat 14 nie są w tym wypadku liczone.



W niedzielę Instytut Roberta Kocha w Berlinie poinformował o ponad 22 tys. zakażeniach na koronawirusa w ciągu ostatniej doby. Zmarło w tym czasie 321 osób.