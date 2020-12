Każdy może pomóc potrzebującym na święta

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Torba Miłosierdzia to świąteczna akcja Caritas, w której każdy może pomóc najbardziej potrzebującym na święta.

Ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej zachęca do zaangażowania się przed świętami.



- Torba Miłosierdzia nazywaną tytką, tutką czy Torbą Samarytanką to piękna akcja Caritas, w której prosimy, aby w naszych kościołach zaopatrzyć się w pustą torbę, papierową torbę, na której znajdziemy listę produktów, które mogą być potrzebne dla przygotowania świątecznych paczek - mówi ks. Szmuc.



A te produkty to m.in. produkty spożywcze z długim terminem przydatności oraz artykuły chemiczne: środki piorące i środki czystości.



- Chociaż nie było zbiórki w sklepach w czasie pandemii, chociaż może nie jesteśmy w stanie bezpośrednio przygotować w tym roku tylu paczek, ile samodzielnie chcielibyśmy przekazać potrzebującym, gdy przygotujemy taką torbę do kościoła, zostaną z niej przygotowane podarunki dla osób najbiedniejszych, potrzebujących, starszych i bezdomnych - dodaje dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.



Torby można pobrać w swoich parafiach.