Zbiórka ozdób świątecznych dla osób przebywających w szpitalach

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Kupione, choć najlepiej, żeby były zrobione własnoręcznie. Wszystkie poprawią nastrój pacjentów i personelowi szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Studenci Animacji Kultury na Uniwersytecie Szczecińskim organizują zbiórkę ozdób świątecznych - sami również je robią.

Chodzi o to, aby pracownikom szpitala i chorym dać chociaż namiastkę świątecznego nastroju - tłumaczy Magda Wlazło, jedna z organizatorek.



- Będziemy robić dekoracje świąteczne, które ozdobią sale osób chorujących na koronawirusa, które święta niestety spędzą w szpitalu. Ponieważ sami mamy obawy, jak będą te święta wyglądać i pomyśleliśmy o osobach, które spędzą je zupełnie same. Chcemy również zaprosić szczecinian do wykonywana ozdób. Można je zostawiać do wtorku, w pudełku ustawionym przed wejściem do Szczecińskiego Inkubatora Kultury przy al. Wojska Polskiego 90 - mówi Wlazło.



Wszystkie ozdoby muszą być wykonane z papieru. Po świętach - ze względów epidemicznych - zostaną spalone.