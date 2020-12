Niemiecki handel detaliczny postawiony pod ścianą

Przedstawiciele handlu detalicznego oraz hurtowego (szczególnie branży innych niż spożywcza) twierdzą, że zapowiedziany lockdown spowoduje gospodarczą katastrofę w branży.

Kay Uwe Teetz ze Stowarzyszenia Północnoniemieckiego Handlu ostrzega przed zjawiskiem masowych bankructw wielu sklepów.Federalny minister gospodarki Peter Altmaier zapewnił w poniedziałek, że jeżeli obywatele będą stosować się do ograniczeń, to kraj utrzyma potencjał gospodarczy. Ponadto Altmaier obiecał rządową pomoc finansową dla niemieckich przedsiębiorców – w tym także dla handlowców.W poniedziałek Instytut Roberta Kocha w Berlinie poinformował o ponad 16 tys. zakażeniach na koronawirusa w ciągu ostatniej doby. Zmarło w tym czasie 188 osób.Niemcy mając tylko dwa dni na zakupy przed "lockdownem" od rana w poniedziałek ruszyli do sklepów. Część polityków oraz przedstawiciele handlu żądają aby, w poniedziałek i wtorek wszystkie sklepy były otwarte bez przerwy. Premierzy większości landów zapewniają, że dostawy podstawowych artykułów będą utrzymane.Berlińska senator ds. zdrowia Dilek Kalayci zaapelowała do obywateli, aby ograniczyli przedświąteczne zakupy do minimum. "Wystarczająco wcześnie ogłosiliśmy ostry lockdown. Musimy ograniczyć kontakty osobiste, dlatego nasz apel, aby pozostać w domu. Bardzo proszę nie urządzajcie do środy wyścigów po prezenty. To Boże Narodzenie i ten Nowy Rok będzie inny niż rok temu" – powiedziała Kalayci