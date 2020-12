Wolin dostarczy seniorom tzw. koperty życia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W wolińskim urzędzie trwa wielkie pakowanie. Do seniorów z całej gminy trafi 2,5 tysiąca pakietów zawierających tzw. kopertę życia.

- Wkładamy kartę informacyjną, która zawiera w środku informację o historii choroby. Do tego jest woreczek strunowy, który będzie ją zabezpieczał i magnes, którym mocujemy ją na lodówce albo należy oznaczyć, gdzie jest karta. Jeszcze maseczka jednorazowa i życzenia świąteczne od pani burmistrz. To jest taki zestaw, który pakujemy- mówi Jarosław Niewinczany, kierownik referatu organizacyjnego.



- Koperta życia to akcja skierowana do seniorów, od 65 roku życia wzwyż. Jesteśmy przekonani, że doskonale zda egzamin w przypadku ratowania tego życia. To ma być ogromna pomoc dla ratowników - mówi Ewa Grzybowska, burmistrz Gminy Wolin.



Seniorzy otrzymają pakiety za darmo. Będą dostępne w urzędzie, bibliotece, opiece społecznej, a pomoc w ich dystrybucji zaoferowali też sołtysi i woliński Związek Emerytów i Rencistów. Akcja kosztuje gminę niespełna 10 tysięcy złotych.



Wolin jest ósmym miastem w Zachodniopomorskiem, które w ciągu ostatnich lat przyłączyło się do akcji.