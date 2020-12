Przygraniczny handel w strefie zgniotu [ZDJĘCIA]

Prośby Polaków o złagodzenie obostrzeń związanych z pandemią w Meklemburgii Pomorze Przednie na niewiele się zdały. Kolejne obostrzenia dla "żyjących z granicy" oznaczają koniec pracy.

Prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz jest jednym z samorządowców, którzy kilka tygodni temu podpisali się pod listem do premier Meklemburgii Pomorze Przednie, aby pozwoliła na tzw. małych ruch przygraniczny.Wprowadzenie całkowitego lockdownu w Niemczech pogrzebało jakiekolwiek nadzieje na zmiany - podkreśla Żmurkiewicz.- Niepokoi mnie to, co ma obowiązywać. Niemcy wprowadzają jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy praktycznie zamykając możliwość przemieszczania się. To oznacza dla nas ogromny problem - potwierdza prezydent.Dla przedsiębiorców żyjących tu z granicy już wcześniejsze obostrzenia oznaczały gigantyczny spadek dochodów. Teraz będą zamykać swoje biznesy.- Jesteśmy w bardzo złej sytuacji. - To ciężka sytuacja, będziemy zamykać sklepy. - Świnoujście bez Niemców to dla nas jest klapa - mówią.Martwią się też ci, którzy za granicą pracują. Mimo obiecanego wsparcia boją się, że stracą pracę. Od środy wiele branż, w tym turystyczna, przestanie funkcjonować.