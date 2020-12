Jesteś architektem? Rzuć wszystko, jedź do Kołobrzegu!

Fot. Urząd Miasta Kołobrzeg

Kołobrzeski Urząd Miasta planuje zatrudnić miejskiego architekta. Magistrat ogłosił konkurs na to stanowisko.

Poszukiwany specjalista ma dbać o rozwój przestrzeni miejskiej.



- Będzie musiał dbać o przestrzeń miejską, jej spójność, o strategię promocji i innymi strategiami przyjętymi przez Miasto. Będzie mógł wnosić wnioski do Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Tej pracy jest bardzo dużo - zastrzega Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego urzędu.



Osoby ubiegające się o to stanowisko powinny przedstawić koncepcje rozwoju dwóch przestrzeni publicznych na terenie miasta: Skweru Pionierów i Placu 18 Marca.



Min. na tej podstawie komisja konkursowa podejmie decyzję o wyborze kandydata na to stanowisko.



Nabór właśnie się rozpoczął i potrwa do końca stycznia.



Nazwisko miejskiego architekta poznamy w lutym.