Świerk czy jodła? Drzewko żywe czy cięte? Już czas, aby podjąć decyzję. W punktach z choinkami spory ruch.

- Choinka musi być zgrabna i kształtna - mówią klienci. - Jest zapach, a poza tym choinka to tradycja.- Możemy kupić choinkę zwykłą. Najładniej pachnie, ale krócej trzymają się igły - tłumaczy Agnieszka Radziewicz z Rajskiego Ogrodu. - Potem jest świerk srebrny, który dłużej utrzymuje igły, a najdłużej igły trzyma jodła kaukaska. Do lutego.Wciąż można wziąć udział w naszym konkursie, w którym rozdajemy jodły kaukaskie. Wystarczy wejść na radioszczecin.pl , odnaleźć formularz kontaktowy i napisać, dlaczego to właśnie do Was powinno trafić drzewko.