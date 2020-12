Rywalizowali bark w bark pod okiem olimpijczyka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W Szczecińskim Domu Sportu przy ulicy Wąskiej zakończyły się XXIII Mistrzostwa Szczecina w ergometrze wioślarskim.

Dla zawodników ze stolicy Pomorza Zachodniego to szansa na pokazanie swoich umiejętności a dla amatorów, którzy również wzięli udział w imprezie, dobra zabawa i możliwość zamienienia kilku słów z mistrzem olimpijskim z Pekinu - Markiem Kolbowiczem.



- Dziękuję za gratulacje. Starałem się jak najbardziej popłynąć do końca. Oczywiście, presja trenera jak zwykle, ale tak trzeba po prostu. Zbiłem swój czas, to najważniejsze. Moja przygoda z tym sportem zaczęła się od mojego taty, który mnie zachęcił. Zostałem już w tym sporcie, mimo że próbowałem np. pływania czy piłki nożnej. Jednak po czasie stwierdziłem, że ten sport jest dla mnie - Wiktor Błach, mistrz Szczecina w ergometrze wioślarskim, w kategorii do lat 16.



- Myślę, że wiosłowanie w pomieszczeniach zamkniętych jest fajne, tak to zawsze robiliśmy w centrach handlowych, żeby przyciągnąć jeszcze ludzi, żeby oni zobaczyli, że to fajna dyscyplina. Tutaj musieliśmy się zamknąć w czterech ścianach, bez publiczności - opowiadał mistrz olimpijski Marek Kolbowicz z AZS Szczecin.



Ze względu na pandemię ergonometry są doskonałą okazją dla wioślarzy na rywalizację w zawodach o stawkę. Organizatorami imprezy byli szczeciński AZS oraz Stowarzyszenie K2 Partners. Patronat nad imprezą objęło Radio Szczecin.