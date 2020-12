Leonardo da Dębogóra. Był chory od wiatru, ale go ujarzmił [ZDJĘCIA]

Pan Józef chciałby jeszcze ulepszyć swój wynalazek. Marzy też, aby ktoś dostrzegł i docenił jego pracę. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pan Józef Kasprzak z Dębogóry pod Widuchową zbudował pojazd, który porusza się na wiatr. Wehikuł stoi i niszczeje, a wynalazca marzy, że ktoś zainteresuje się jego pomysłem.

- To działa bardzo prosto - opowiada o swojej konstrukcji pan Józef. - Turbiny są pionowe i jedzie się pod wiatr, z wiatrem i w wybranym kierunku - tłumaczy.



Skąd pomysł na to, aby zbudować coś takiego?



- Tutaj chodziło o wiatr, ten wiatr, który jest wszechobecny. Ja się przeprowadziłem z poznańskiego, tu - na zachód i miałem wrażenie, że bez przerwy wieje! Ja byłem chory od tego wiatru! I mówię - jak go ujarzmić?! I tak to wyszło - opowiada wynalazca.



Kiedy wiatr wieje, turbiny wydają charakterystyczny dźwięk, a pojazd jest w stanie poruszać się z prędkością pieszego.



Pan Józef chciałby jeszcze ulepszyć swój wynalazek. Marzy też, aby ktoś dostrzegł i docenił jego pracę.