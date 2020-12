Goleniów: Nieudana próba podwyżki za wywóz odpadów

Kolejna - trzecia - próba przeforsowania podwyżki za wywóz odpadów w Goleniowie zakończyła się fiaskiem. Rada Miasta nie przyjeła propozycji urzędników burmistrza Roberta Krupowicza.

Bez audytu miejskiej spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, która zajmuje się odbiorem odpadów - nie możemy zgodzić się na podwyżki - mówili radni w Goleniowie. Według radnych, kontrola w PGK ma wykazać oszczędności, żeby podwyżka była jak najmniejsza z możliwych.W zastępstwie za Roberta Krupowicza, projekt uchwały o wzroście opłat, przedłożył wiceburmistrz Henryk Zajko. Zgodnie z jego pierwszą propozycją, stawka za wywóz śmieci miałby wzrosnąć z 12 do 30 złotych od mieszkańca. W wyniku debaty radnych, wiceburmistrz złożył jednak autopoprawkę i radni głosowali podwyżkę do kwoty 21 złotych.Ale radni podtrzymali - "non possumus".- 10 za, 11 przeciw. Projekt uchwały nie został przyjęty przez wysoką radę - odczytała wyniki głosowania przewodnicząca rady Krystyna Jaworska.Według urzędników, podwyżka za wywóz śmieci jest konieczna, aby nie dopłacać do usługi z miejskiego budżetu. Urzędnicy zapewniają, że kontrola PGK, o którą zabiegali radni będzie, ale audytor nie został jeszcze wybrany.