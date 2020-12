Sejm obraduje. Podtrzymanie lokalnych inwestycji i "małe ojczyzny"

Szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, Łukasz Schreiber powiedział w Sejmie, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest wielkim wsparciem dla samorządów na poziomie 12 miliardów złotych.

Minister odpowiadał na pytania posłów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Koalicji Polskiej dotyczące II edycji tego programu.



Łukasz Schreiber mówił, że jest to "bezprecedensowa pomoc, która popłynęła do polskich gmin, powiatów i województw".



- Mówimy o wsparciu, którego rząd nie miał obowiązku udzielać, którego rząd na taką skalę nigdy nie udzielił za czasów naszych szanownych poprzedników. Mówimy o wsparciu, które jest potrzebne, aby podtrzymywać inwestycje lokalne, także w naszych małych ojczyznach. Są to więc dodatkowe środki - zaznaczył.



Minister Schreiber powiedział, że ma świadomość, iż nie wszystkie samorządy są zadowolone z wyników drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



- Trzecia tura jest przed nami. Jak rozumiem kolejne samorządy uzyskają wsparcie. Także zachęcam do tego wszystkich samorządowców, aby ubiegać się o te środki, aby składać pomysły w konkursach - powiedział.