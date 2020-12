Jesteś ozdrowieńcem i oddałeś osocze? Możesz liczyć na darmowy portret.

Osocze jest potrzebne w walce z koronawirusem, jednak wciąż mało osób decyduje się je oddać. Szpitale i centra krwiodawstwa wciąż apelują do ozdrowieńców, żeby przychodzili i oddawali ten cenny składnik krwi.Fotografka z Legnicy Hanna Derecka, chcąc to zmienić zapoczątkowała akcję pt. "Portret za osocze". - Na pomysł akcji wpadłam tak na początku listopada. Akcja miała być lokalna, czyli na terenie Dolnego Śląska, ale po ogłoszeniu tego w mediach społecznościowych zaczęli do mnie pisać fotografowie z całej Polski, którzy chcieliby dołączyć do projektu. Powstała więc ogólnopolska akcja, która się bardzo prężnie rozwija.Jednym z fotografów, który zgłosił się do akcji na terenie województwa zachodniopomorskiego jest Michał Ciesielski z Białogardu. - Akcja ma na celu, po pierwsze zachęcenie do tego, żeby ozdrowieńcy oddawali osocze, by pomóc tym, którzy chorują aktualnie na Covid-19 oraz uhonorowanie tych ozdrowieńców.Akcja potrwa do końca lutego, ale organizatorka nie wyklucza jej przedłużenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.Więcej informacji o fotografach, biorących udział w akcji można znaleźć fanpage'u