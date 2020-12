Fot. pixabay.com / Elchinator (CC0 domena publiczna)

Kolejne środki na walkę z epidemią koronawirusa otrzyma szpital w Świnoujściu. Tym razem to prawie 440 tysięcy złotych.

Za pieniądze zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt. To między innymi aparat do znieczuleń, defibrylator, kardiomonitory, namioty medyczne i urządzenie do dekontaminacji. Szpital jest w trakcie zamawiania urządzeń.



Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej.