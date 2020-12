Dokument "Grudzień nasz i wasz" z unikalnymi nagraniami z wydarzeń 1970 roku

Mat. IPN

W czwartek Telewizja Polska pokaże nowy dokument Joanny Pieciukiewicz "Grudzień nasz i wasz". Film powstał w szczecińskim oddziale Telewizji Polskiej, przy pomocy naukowców z Instytutu Pamięci Narodowej.

W filmie będzie można wysłuchać unikalnych nagrań z grudnia 1970 roku - mówi autorka dokumentu Joanna Pieciukiewicz.



- Są nagrane dźwięki rozmów, które toczyły się w sztabie od 14 do 20 grudnia. Po 50 latach to tak się dziwnie słyszy np. taką rozmowę, która się toczyła 17 grudnia, kiedy przez demonstrantów była atakowana komenda wojewódzka. No bo po pół wieku usłyszeć autentyczne dźwięki rzucania kamieniami w okna komendy, to myślę, że to jest dla niektórych bolesne, emocjonujące dla badaczy historii czy też dokumentalistów - mówi Pieciukiewicz.



Po raz pierwszy pokazano też ludzi, którzy stali po drugiej stronie barykady.



- Rozmawiałam z milicjantem, który miał wtedy prawie 20 lat i też jakby znalazł się w centrum wydarzeń. Rozmawiałam z poborowym, młodym żołnierzem, który 13 grudnia złożył przysięgę wojskową i musiał wyjechać na ulice Szczecina. To, czego się najbardziej bał, to że spotka swoją matkę i ojca i będzie musiał do nich strzelać - mówi Pieciukiewicz.



Zdjęcia do filmu zrobił Marcin Przylecki, zmontował dokument Marcin Cebulski, a muzykę i rekonstrukcji dźwięków dokonała Joanna Napieralska.



Film dokumentalny "Grudzień nasz i wasz" zobaczymy w czwartek o godzinie 20.40 w TVP 2 i TVP 3 Szczecin o godz. 17.30.