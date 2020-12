Urzędnicy w Dobrej przechodzą na pracę zdalną

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Urząd Gminy w Dobrej przechodzi na zdalną obsługę interesantów.

Mieszkańcy nie załatwią niczego osobiście w urzędzie w Dobrej przy ul. Szczecińskiej, w Wydziale do spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Wołczkowie, a także Referacie do spraw Planowania Przestrzennego i Wydziale do spraw Komunalnych w Dobrej.



Przyczyną jest wykrycie u urzędników przypadku zachorowań na Covid. Przy wejściach do niektórych budynków pojawiły się specjalne urny, w których można zostawić dokumenty i wnioski. Szczegóły zmian w załatwianiu spraw można znaleźć na stronie dobraszczecinska.pl.