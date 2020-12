Policja apeluje o noszenie odblasków

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

To drobiazg, ale może uratować życie i zdrowie. O noszenie odblasków apelują do pieszych zachodniopomorscy policjanci.

Jak mówią - najczęściej do potrąceń dochodzi właśnie w czasie jesieni i zimy z powodu coraz szybciej zapadającego zmroku i gorszej widoczności. Kierowcy często nie mają szans zauważyć pieszego, który na przykład przechodzi przez jezdnię w nieoświetlonym miejscu. Funkcjonariusze mówią, że pomóc może każdy, nawet najmniejszy element odblaskowy - a nawet włączona latarka w telefonie.



Od pierwszego stycznia do 13 grudnia na drogach regionu doszło do 206 wypadków z udziałem pieszych. 18 osób zginęło.