Powstała widowiskowa wirtualna wycieczka po Euroregionie Pomerania

Ponad 3000 zdjęć i niezwykłe panoramy z ziemi i z lotu ptaka. Powstała wirtualna wycieczka po regionie. Bez wychodzenia z domu można obejrzeć 120 najpiękniejszych miejsc Euroregionu Pomerania - zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Jak podkreśla Wojciech Heliński z Forum Turystyki Regionów, które jest liderem projektu, chodzi o to, aby zachęcić mieszkańców do podróży po tych terenach i odkrywania pokazanych miejsc.- To jest projekt, którego celem jest przybliżenie atrakcji turystycznych tej części Euroregionu Pomerania, czyli terenów położonych wzdłuż Odry po obu stronach granicy i wokół Zalewu Szczecińskiego. Tutaj ta woda odrzańska i zalewowa jest taką osią, która wyznacza nam tę trasę - tłumaczy Heliński.Na stronie www.pomerania360.eu jest mapa, która prowadzi do wybranych miejsc. Oprócz zdjęć, są też opisy w języku polskim i niemieckim. Na stronie można też znaleźć aktualne informacje o sytuacji epidemiologicznej w Polsce i w Niemczech.Strona jest częścią projektu "Wirtualne podróże wzdłuż Odry i wokół Zalewu Szczecińskiego", który jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.